２１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４２７．６４ポイント（１．６５％）高の２６２８６．４７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６５．３０ポイント（１．７９％）高の９３９７．９７ポイントと続伸した。売買代金は１５０６億９９００万香港ドルとなっている（２０日前場は１４５４億１９６０万香港ドル）。前日の好調地合いを継ぐ流れ。米中関係の