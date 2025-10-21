この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。どんなに似たような考えを持つ人同士でも、ぴったりと何もかも同じということはありません。人間はどこか少しでも価値観や考え方に違いがあります。ただ、お互いの価値観の違いについて「モヤモヤする」とか「イライラして仕方ない」というようであれば、少しずつフェードアウトをしたり、腹を割って話した後、すっきりと別れてしまうのも1つの方法でしょ