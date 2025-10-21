臨時国会の衆議院本会議で、第104代 内閣総理大臣に選出された高市早苗氏。プロフィールや「座右の銘」に「目標とする政治家」をお伝えします。◆高市早苗氏のプロフィール◇生年月日1961年（昭和36年）3月7日生まれ◇座右の銘・趣味など●尊敬する人物松下幸之助氏両親●プライベートで嬉しかったこと甥と姪の成長◇経歴・奈良県立 畝傍高校卒業・神戸大学経営学部経営学科卒業（経営数学専攻）・（財）松下政経塾卒塾