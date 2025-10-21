自民党の高市総裁が衆議院本会議で女性初となる第104代内閣総理大臣に指名されました。【写真を見る】【速報】高市早苗氏が第104代総理に選出衆院本会議女性として初めて 「高市内閣」発足へ参議院の本会議でも総理大臣指名選挙が行われますが、総理指名では衆議院の議決を優先するとした憲法の規定により、高市氏が内閣総理大臣に就任することが事実上、決まりました。高市氏は、ただちに組閣に着手し、夜には新内閣を発