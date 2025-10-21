グラビアアイドルの三田悠貴さんが、自身の公式Xを更新。愛車である軽トラックを運転する動画を公開しました。【写真を見る】【三田悠貴】「愛車は軽トラ三田悠貴です」軽トラの“華麗なマニュアル運転”披露「軽トラと言えば三田さん」「かっこいい」など反響三田さんは「愛車は軽トラ三田悠貴です」と、ハッシュタグ「#軽トラ女子 #マニュアル #グラビア」などを添えて投稿。 公開された動画には、白いトップス姿の三田さ