日本野球機構(NPB)は21日に、9、10月度の「大樹生命月間MVP賞」受賞選手を発表。セ・リーグはヤクルト・吉村貢司郎投手と巨人・岡本和真選手が選ばれました。投手部門で選出された吉村投手は、9月は4試合に先発登板し負けなしの4勝(リーグトップタイ)、防御率1.61(2位)を記録。4試合すべてで7回まで投げて2失点以内とハイクオリティースタートを全試合で達成していました。打者部門で選出された岡本選手は9、10月の全23試合に先発