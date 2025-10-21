2025年GTワールドチャレンジアジア（GT3）の最終戦となる北京亦荘ラウンドがこのほど、北京経済技術開発区（北京亦荘）の通明湖エリアで開幕した。中国新聞網が伝えた。今大会のサーキットの全長は4．9キロメートル、一般道路と都市高速道路を利用して設営され、現代的な建築物と通明湖の湖畔の間を縫うように疾走する。レーシングカー約40台が、カーレースファンのために、華麗な都市レースを展開することになる。（提供/人民網日