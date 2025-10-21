9、10月度の大樹生命月間MVP賞が21日発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が受賞した。2024年9、10月度以来3度目。栗原は両月の期間成績が、25試合出場で打率3割5分9厘、3本塁打、20打点をマーク。特にリーグ優勝を決めた9月27日を含む3試合連続決勝打と、勝負強い打撃を見せた。栗原は「打点が多く取れているのと、得点圏打率、初めて見たんですけど、そこが一番良い数字かなと思います」と振り返った。好調の要因