静岡県伊東市の田久保真紀市長は、10月21日に市役所に登庁し、10月31日に開催が予定されている伊東市議会の臨時会について改めて「臨時会は開く」と発言しました。 田久保市長は、伊東市議選の投開票から1日経った10月20日に当選証書付与式に出席しました。その後の報道陣の取材で10月31日に予定されている伊東市議会の臨時会の開催について、「延期になるんじゃないかとか、遅くなるんじゃないかとか、ご心配の声がありますが、