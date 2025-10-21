Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢2025Ç¯11·î～2026Ç¯2·î¤Î´ü´Ö¡¢Âç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡Ê·î～ÌÚÍËÆü ¸á¸å10»þ00Ê¬～¿¼Ìë1»þ00Ê¬¡ËÆâ¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½ÊüÁ÷ ½¢³è±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ Åö¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢½¢¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¥­¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ë½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Æ±¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè2ÃÆ¤Î³«ºÅ¤¬