¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤á¤ë¤Û¤Éºâ»º¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ä»º¤Î³Û¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À­¤¬¡£¼ÂºÝ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿°ä»ºÊ¬³ä°Æ·ï¤Î¤¦¤Á¡¢33¡ó¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼¡¢44¡ó¤¬5000Ëü±ß°Ê²¼¤È¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÎáÏÂ3Ç¯¡Ö»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¡×¤è¤ê¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÃæÎ¤ÈÞº»»Ò¤µ¤ó¤¬Q¡õA·Á¼°¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Q¡¥ °ä¸À½ñ¤ËŽ¢Ä¹ÃË¤ËÁ´³ÛÁêÂ³¤¹¤ëŽ£¤È½ñ¤«¤ì