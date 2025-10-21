アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子（18歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「TOKYO SPEAKEASY」（TOKYO FM）に出演。同じ坂道グループで、実の従姉妹である乃木坂46・五百城茉央（20歳）の“失敗”に学んだエピソードを語った。同じ坂道グループで、実の従姉妹である乃木坂46・五百城茉央と日向坂46・正源司陽子がラジオ番組で初共演を果たし、兵庫県出身らしく関西弁でのトークを繰り広げる。トークの中で、五百城が乃