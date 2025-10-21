京都の行列ラーメン店「本家第一旭」の直営となる大阪初店舗「本家第一旭天満店」が、10月31日オープンすることが決まった。運営の株式会社たかばしが発表した。【写真】本家第一旭のラーメン＆大阪・天満店「本家第一旭」は、京都駅前の本店と烏丸店で年間34万人が来店する不動の人気を誇る。1947年の創業以来、78年間守り続ける豚骨醤油スープ、京都の近藤製麺の麺、九条ネギ、緑豆もやし、京都伏見の生醤油など、厳選され