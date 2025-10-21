国家間の紛争などを調停で解決する「国際調停院」が発足しました。中国が主導して作ったもので、国際社会における発言力を高め、自らに有利な国際秩序を作る狙いがあります。中国国営の新華社通信によりますと、20日に香港で行われた発足式典には、中国外務省の華春瑩外務次官らおよそ200人が出席しました。「国際調停院」は、国家間の紛争を調停で解決することを目的に中国が主導して設立したもので、本部は香港に置かれています