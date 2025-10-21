自民党の鈴木幹事長はきょう、日本維新の会と合意した議員定数の削減について、議員の立場に関わるため拙速に進めてはならないと強調しました。自民党と日本維新の会はきのう、衆議院議員の定数を1割を目標に削減するため、今年の臨時国会で議員立法で法案を提出し、成立を目指すことを含めた連立政権の合意書に調印しました。自民党の鈴木幹事長はきょう午前、役員会後の記者会見で、議員定数削減について議員の立場に関わるので