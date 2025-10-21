長澤まさみが公開中の「おーい、応為」で新境地を見せている。挑んだ役は、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の娘・お栄。応為の号を授かり、絵師として活躍した女性だ。実在の人物を個性豊かに演じきり、「私ならではの応為になったのではないか」と自信をのぞかせる。（近藤孝）お栄は、夫と離縁した後、北斎（永瀬正敏）と共に暮らしながら絵筆をとり、美人画に才能を発揮する。威勢のいいたんかを切り、堂々と歩く姿は男勝り。