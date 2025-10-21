巨人の岡本和真内野手（29）が9、10月度の「大樹生命月間MVP賞」を受賞した。3、4月に続く今季2度目、自身5度目の受賞となり「選んでいただいて凄くうれしいです。獲るのが凄く難しいイメージだったので最初と最後で獲れて凄くうれしいなと思います」と喜びを語った。9、10月は23試合に出場して打率・369、4本塁打、18打点と打線をけん引。今季はケガでの長期離脱がありながら、終盤は主砲として存在感を示し「戻ってから打