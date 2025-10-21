NPB(日本野球機構)は21日、9・10月度に最も活躍した投手と打者に贈られる「大樹生命月間MVP賞」を発表。パ・リーグでは、投手部門でロッテ・種市篤暉投手、打者部門でソフトバンク・栗原陵矢選手が受賞しました。種市投手は9年目での初受賞。以前から「1回はプロ野球選手として取りたい」と語っており、念願の受賞となりました。種市投手は9・10月で5試合に先発登板。リーグトップの防御率0.95、48奪三振、リーグトップタイの4勝を