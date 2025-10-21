幾田りらが、新曲「Voyage」を10月31日に配信リリースする。 （関連：【映像あり】幾田りら、新曲「Voyage」使用の『LOVEダン 2026』ダンス動画ショートバージョン） 同楽曲は、今回で3年連続開催の『DayDay.』（日本テレビ）高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』の課題曲として、幾田が書き下ろしたもの。同コンテストは、1つの課題曲で高校生がダンス動画を制作、投稿し、高校No.1ダンス動画を決定する