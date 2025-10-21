ヴィッセル神戸が21日にクラブ公式X(旧ツイッター/@visselkobe)を更新し、乃木坂46の五百城茉央さんにメッセージを送った。神戸市出身で「クラブ30周年アンバサダー」を務める五百城さんは、17日にホームで行われたJ1第34節・鹿島アントラーズ戦(△0-0)に来場。その後、19日深夜放送のテレビ東京『乃木坂工事中』で最新シングルのフォーメーション発表があり、加入後初めて選抜メンバー入りを逃した。20日には「今、飛び箱の