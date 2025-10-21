奈良クラブは21日、福知山成美高のMFオラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。ナイジェリア出身の同選手はクラブ公式サイトを通じ、「私と私の可能性を信じてくださった、福知山成美高等学校の監督やスタッフ、学校の先生方にとても感謝しています。私の夢が叶いとても幸せです」とコメント。「私のストロングポイントは、スピードとドリブル、力強いシュートです」と