アメリカのドナルド・トランプ大統領は20日（日本時間21日）、ホワイトハウスで行われたイベントで、ドジャースの大谷翔平投手に言及。17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で、ブルワーズ相手に3本塁打＆10奪三振の活躍を見せ、同シリーズMVPに輝いた大谷を「今まで見たなかで最高の投手であり、最高の打者だ」と絶賛した。 ■トランプ大統領、今季の活躍も絶賛 トランプ