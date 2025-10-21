自民党の高市早苗総裁は、首相に選出された後の閣僚人事で、経済産業相に、赤沢亮正経済再生相を起用する意向を固めました。高市総裁はこれまでの調整で、すでに財務相に片山さつき元地方創生担当相、農水相に鈴木憲和衆院議員、防衛相に小泉進次郎農水相、官房長官に木原稔前防衛相、外相に茂木敏充元幹事長を起用する方針を固めています。茂木氏は関税担当も兼務します。また、総務相には林芳正官房長官を起用する方向で調整して