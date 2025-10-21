SUPER★DRAGONが、TVドラマ『悪いのはあなたです』のエンディング主題歌を担当することが決定した。エンディング主題歌は12月3日に発売されるメジャー4thシングル「Concealer」の表題曲「Concealer」で、同楽曲が11月3日に先行配信リリースとなることも合わせて発表された。©ふせでぃ／文藝春秋／「悪いのはあなたです」製作委員会『悪いのはあなたです』は「文春オンライン」で連載されていたふせでぃの同名マンガを実写化し