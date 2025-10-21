北村匠海が主演し、宮沢りえと永瀬正敏が共演する内山拓也監督作『しびれ』が、第26回東京フィルメックス・コンペティションに選出されることが決定。キャスト＆監督＆東京フィルメックス プログラム・ディレクターのコメント、写真家・トヤマタクロウによる劇中スチール4点が解禁された。【写真】『しびれ』劇中スチール4点新藤兼人賞をはじめ数々の映画賞新人賞を席巻した『佐々木、イン、マイマイン』（2020）、続く『若き