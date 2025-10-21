１１月に開業２５周年を迎えるりんくうプレミアム・アウトレット（大阪・泉佐野市）は、四半世紀のご愛顧に感謝を込めて、お得なセールやイベント、キャンペーンなどが満載の「２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳａｌｅ」を１１月７日〜１６日で開催する。期間中、約１５０店舗が参加する最大８０％ＯＦＦの「２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳａｌｅ」を開催。人気ブランドによるここでしか買えない２５周年限定アイテ