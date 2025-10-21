◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズが３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ最終第７戦で逆転負けを喫し、球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出はならなかった。２４年ぶり４度目の挑戦でも初のリーグ優勝には届かなかった。初回にネーラーの右前適時打で先制。直後に追いつかれたが、