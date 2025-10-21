ドジャースの対戦相手がブルージェイズに決定米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ進出を決めた。24日（同25日）からドジャースと激突。米放送局の番組では、元ヤンキースのアレックス・ロドリゲス氏が両チームのスター選手を引き合いに、夢の対決になると展望を語った。勝った方がド