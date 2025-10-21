高松北警察署 SNSのアプリケーションソフトを使って女性を脅迫したとして、高松市の会社員の男(19)が21日、逮捕されました。 警察によりますと、男は10月18日、携帯電話からSNSのアプリケーションソフトを使って、知人の20代の女性に対し「ころすわー」とメッセージを送りました。20日にも「ころすぞ？おまえ？」とメッセージを送信して脅した疑いです。 女性から「知人に脅された」と届