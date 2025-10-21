グラビアアイドルで俳優の田中美久が、21日までに自身のインスタグラムを更新。カレンダーのアザーカットを公開した。【写真】ぬいぐるみと電話ボックス？水着姿で美ボディあらわな田中美久田中は、美ボディがあらわになった水着姿の写真などを添えて「カレンダーのアザーカットを解禁。1枚目は裏表紙となります。最後の写真は表紙です。田中美久プロデュースカレンダー▼（ハート）。私がこれからの一年で色んなことに挑戦し