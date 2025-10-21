けさ（21日）の閣議で内閣総辞職したことに伴い退任する石破総理は、先ほど多くの職員らに見送られながら官邸を後にしました。石破総理は午後0時半ごろ、林官房長官や3人の副長官、そして多くの職員らに拍手で見送られ、総理官邸を後にしました。スタッフから花束を贈呈されたあと石破総理は、記者団から、およそ1年間の政権運営を終えることについて問われると、「1年でしたが、本当にいい仕事をさせていただいたと思っています。