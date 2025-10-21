元阪神選手の関本賢太郎氏（47）糸井嘉男氏（44）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。スタジオに登場すると、いきなりアドリブで漫才を始めた。阪神の公式応援歌「六甲おろし」が流れる中、ますだおかだ増田英彦と登場。関本氏がひとり拍手をしながら駆け足で現れて、客席に右手を突き刺すようなポーズをとって、最後に3人で野獣が吠えるポーズをとって「がお〜」と声をそろえた。MCハライチ澤部