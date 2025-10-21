女優本田望結（21）が21日、都内で、サンエックスユニバース＆富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見に登場した。リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど1000以上のキャラクターを生み出してきたサンエックスが、それぞれのキャラクターの世界を超えた新デザイン「サンエックスユニバース」を発表。山梨県の富士急ハイランド内に、26年にサンエックスエリアがオープンすることが明かされた。サンエックス好き