東京・三田にテイクアウト専門のベーカリースタンド「Timeless Bakery（タイムレス ベーカリー）」が10月31日（金）オープン。1個から買える「ミニクロワッサン」やオリジナル焙煎コーヒーが気軽に楽しめますよ。パン×コーヒーが手軽に買えるベーカリースタンド「Timeless Bakery」は“時を超えて愛されるパン”がコンセプトの老舗ベーカリー『ラトリエコッコ』×“コーヒーで有機的なつながりを”がコンセプトの『HAGAN ORGANIC