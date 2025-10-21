子犬の元気いっぱいな姿を見ていると思わず笑顔になってしまいますが、ときには困ってしまうことも。そんな元気いっぱいな子犬から先住犬を助けようとした飼い主さんに降りかかった悲劇が、57万再生超えの反響を見せています。投稿を見た人からは、「最後のオチまで可愛い」「パパさん、お尻大丈夫でしたか？ｗ」と、絶賛と心配の声があがることとなりました。 【動画：大型犬にタックルする子犬→パパが見かねて助けた結果…予想