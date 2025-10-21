21日午前、由利本荘市の由利高校の近くでクマ1頭が目撃されました。由利本荘警察署の調べによりますと、21日午前8時50分ごろ、由利本荘市川口字愛宕町を散歩していた20代の男性が、草地にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。すぐ近くには民家があり、由利高校までは約100メートルです。警察が注意を呼びかけています。