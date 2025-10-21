中国東方航空は、上海/浦東〜デリー線の運航を11月9日から再開する。水・土・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。所要時間は上海/浦東発が7時間25分、デリー発が5時間45分。中国東方航空は、同路線を唯一運航することになる。日本路線との同日乗り継ぎも可能なスケジュールとなる。■ダイヤMU563上海/浦東（12：50）〜デリー（17：45）／水・土・日MU564デリー（19：55）〜上海/浦東（04：10+1）