松葉は今季7勝をマークした（C）産経新聞社今オフ、移籍市場で注目を集めそうなのは左腕枠にもある。先発、救援ともに安定したパフォーマンスを残せる左腕はどの球団も求めるピースだ。【動画】打たせて取るピッチングが真骨頂、松葉の投球シーン中日では今季チームを支えたベテラン左腕・松葉貴大が3年契約最終年のFAイヤーとなっている。直球の平均球速は130キロ台前半ながら、スライダー、スプリット、カットボールなど