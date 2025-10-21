シャオミ・ジャパンは、直営店「Xiaomi Store」の新店舗2店舗のオープン日を発表した。イオンレイクタウンkaze店は11月15日、イオンモール幕張新都心店は12月6日にオープンする。 Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店 店舗仮囲い 「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」は、11月15日10時に埼玉県越谷市のイオンレイクタウンkaze 1階にオープン。「Xiaomi Store イオンモール幕張新