元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。韓国へ訪れ、娘たちとのプライベートショットを披露しました。【写真】木下優樹菜＆娘たちの姿！「ヘトヘトになるまで遊び尽くした」木下さんは「Day2お昼から出て7時間歩きまくりshopping day &国際市場」とつづり、16枚の写真と2本の動画を投稿。韓国・釜山を訪れた際のプライベートショットです。娘たちと韓国おでんなどの屋台料理