巨人・岡本和真内野手（２９）が２１日、川崎市のジャイアンツ球場で練習を再開。注目される今オフにポスティング制度を用いてのメジャー挑戦に関しては「許可をもらってないので。何とも言えないです。球団の権利なので」と話した。また、前日に全米記者協会に所属し、米大リーグを取材するフランシス・ロメロ記者が自身の「Ｘ」で、「複数の球界関係者は、読売ジャイアンツの岡本和真一塁／三塁手は、今季終了後にポスティン