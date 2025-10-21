みんなでつくる党の破産手続きで、最高裁は２１日までに同党の代表、党首を務める大津綾香氏側の特別抗告を棄却した。みんつく党はこの日、大津氏名義で「最高裁判所において、本党が行っていた破産申立に対する抗告が却下され、これにより、みんなでつくる党の破産が正式に確定いたしました。これまでの手続きに基づき法的に審理が行われた結果であり、今後は破産手続に則り、適切かつ誠実に対応してまいります」と報告した。