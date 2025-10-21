巨人は２１日、昨オフに中日から巨人に移籍したライデル・マルティネス投手（２９）の帰国を発表した。マルティネスは今季「巨人の新守護神」としてチームに貢献した。５８試合に登板し、防御率は１・１１、キャリアハイとなる４６セーブを達成。２年連続３度目となるセーブ王を獲得した。帰国前にはジャイアンツ球場に姿を現し、報道陣の取材に応じると「今年に関しては一番の目標の『優勝』っていうのはできなかったですけ