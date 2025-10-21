NPB（日本野球機構）は21日、9・10月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表。セ・リーグではヤクルト・吉村貢司郎、巨人・岡本和真、パ・リーグではロッテ・種市篤暉、ソフトバンク・栗原陵矢が受賞した。吉村は、4試合に先発登板し、リーグトップタイの4勝、防御率1.61（2位）、4試合とも7回を投げ2失点以内に抑えるという安定した好成績を残し、自身2度目の受賞。岡本は全23試合に先発出場し、16得点（3位タイ）、31安打（2位タ