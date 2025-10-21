大分県杵築市の知人宅で現金5万5千円を盗んだとして、42歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、宇佐市出身で住所不定・職業不詳の男（42）です。 警察によりますと、男は2023年11月1日午後0時半ごろまでの間、杵築市内の知人男性（54）宅で、現金5万5千円を盗んだ疑いが持たれています。 男は数日前から知人男性の家に泊まっていて、男性が外出先から帰宅した際、男の姿はなく、現金もなくなっていました。 通