【モデルプレス＝2025/10/21】元アンジュルムのメンバー・中西香菜が10月19日、自身のInstagramを更新。インドネシアでの休日スタイルに反響が集まっている。【写真】28歳元ハロプロ「ラインが綺麗」美スタイル際立つ美脚コーデ◆中西香菜、旅先での美脚ショット披露中西は「素敵なレストランにも行けてお腹も心もいっぱい旅でした」と綴り、旅の様子を公開。ピンク色のキャミソールに黒のショートパンツ姿で、美しい脚のラインを