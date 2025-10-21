DeepSeekが新しいマルチモーダルAIモデル「DeepSeek-OCR」をリリースしました。「OCR」は書類のスキャンなどに用いられる光学文字認識(Optical Character Recognition)のことで、トークンを大幅に削減しつつ、大規模で複雑なドキュメントを処理できるモデルだとのことです。GitHub - deepseek-ai/DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compressionhttps://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-OCRDeepSeek unveils multimodal AI model tha