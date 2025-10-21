現地時間１０月１８日の英チャンピオンステークスで３戦連続のＧ１勝利を飾ったカランダガン（セン４歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）に向かうことが１０月２１日、分かった。グラファール調教師が、英国人司会者のニック・ラック氏のポッドキャスト番組に出演して「そこをターゲットとしていく」と参戦を明言。英チャンピオ