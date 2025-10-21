【プラッツ ターンテーブル8種】 11月 発売予定 プラッツはMM考房製ターンテーブル8種を11月に再販する。価格は1,600円より。 バッテリーターンテーブル 電池式 単4電池1本で動作するバッテリー式のターンテーブル。「バッテリーターンテーブル200」は直径200mm、「バッテリーターンテー