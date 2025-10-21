ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の木村慧人が２１日までに自身のＳＮＳを更新。ドラマ共演ショットを公開した。インスタグラムで「今日はずーと三影でお仕事」とテレビ朝日系ドラマ「仮面の忍者 赤影」で青影役の木村。白影役の俳優・加藤諒、赤影役のＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの佐藤大樹との忍者姿で３ショットをアップ。「渋谷の街をバスでぐるぐるたくさんの方が駆けつけてくれて嬉（うれ）しかったなぁ